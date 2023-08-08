В Обнинске «Лада» сбила двоих детей, которые ехали по переходу на самокате

Вечером в понедельник, 7 августа, на проспекте Гагарина в Обнинске в ДТП пострадали двое детей. Подробности о происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №65 примерно в 21:10 двое 15-летних детей, мальчик и девочка, на электросамокате ехали по пешеходному переходу и попали под колеса «Лады». 20-летний водитель ехал со стороны улицы Поленова.

Пострадавших подростков с травмами отвезли в больницу.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.