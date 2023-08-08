В Обнинске начали брать плату за проезд в новых автобусах

Во вторник, 8 августа, в Обнинске проезд в автобусах №1, №2 и №3 стал платным.

Напомним, новые маршруты запустили 5 августа. Первые три дня для удобства пассажиров на этих автобусах можно было ездить бесплатно.

С 5 августа отменены маршруты №2КГ, 2АБЗ, 3КГ, 3АБЗ, 17, 18 и 19.

Также с 5 августа поехал новый маршрут № 11, который полностью повторяет старый маршрут №1.

Стоимость проезда в Обнинском общественном транспорте – 25 рублей.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.