В Обнинске 19-летняя работница ювелирного магазина стащила две золотые цепочки

В Обнинске на 19-летнюю девушку завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Девушка работала продавцом в ювелирном магазине и во время сортировки товара положила себе в карман две золотые цепочки на 70 тысяч рублей.

Пропажу заметили во время инвентаризации. После этого руководство магазина обратилось в полицию.

Юной жительнице Обнинска грозит до двух лет лишения свободы.

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