В Обнинске четыре машины столкнулись на Киевской трассе

Около 15:20 в понедельник, 7 августа, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска. Подробности нам сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» не соблюдал дистанцию и врезался в «Ладу Калину», затем по инерции произошло столкновение с «Субару» и грузовиком ДАФ.

В аварии пострадал один человек. Устанавливаются точные обстоятельства.

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