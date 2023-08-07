Стало известно, на каких улицах в Обнинске ограничат движение 12 августа

В субботу, 12 августа, из-за проведения пробега и велопробега в честь Дня физкультурника будет временно ограничено движение транспорта:

с 9:50 до 10:20 – по пр. Ленина от спорткомплекса «Олимп» до стадиона «Труд». Во время пробега движение транспорта будут останавливать сотрудники ГИБДД, и затем возобновлять сразу после пробега замыкающих спортсменов

с 19:00 до 19:45 – от городской площади по пр. Маркса по маршруту: пр. Маркса, пр. Ленина, ул. Борисоглебская, ул. Славского, бульвар Антоненко, ул. Гагарина с завершением на месте старта. Во время велопробега движение транспорта будут останавливать сотрудники ГИБДД, и затем возобновлять сразу после проезда замыкающих участников.









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