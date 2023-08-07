Житель Обнинска отдал мошенникам 2,6 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Обнинске мужчине поверил мошенникам и лишился 2,6 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина искал в сети информацию о возможности получения дополнительного дохода. После этого с ним связался куратор, который представился финансовым аналитиком. Незнакомец рассказал, что нужно сделать для инвестирования, и рассказал, какое приложение установить.

Обнинец делал первые взносы и даже вывел часть прибыли. Но после этого решил вложить большие суммы. Часть денег он взял в долг. Но в итоге остался ни с чем, куратор перестал выходить на связь, деньги исчезли, а виртуальный счет заблокировали.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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