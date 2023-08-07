Обнинские волейболисты выиграли Игры стран СНГ в Беларуси
Игроки волейбольного клуба «Обнинск» Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк стали победителями II Игр стран СНГ, которые в эти дни проходят в Беларуси. Об этом сообщили в городской администрации.
В финале обнинцы победили еще одну пару из России - Павла Шустрова и Алексея Гусева.
В Играх СНГ участвуют представители девяти стран, а также приглашенные спортсмены из других государств.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!