Обнинские волейболисты выиграли Игры стран СНГ в Беларуси

Игроки волейбольного клуба «Обнинск» Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк стали победителями II Игр стран СНГ, которые в эти дни проходят в Беларуси. Об этом сообщили в городской администрации.

В финале обнинцы победили еще одну пару из России - Павла Шустрова и Алексея Гусева.

В Играх СНГ участвуют представители девяти стран, а также приглашенные спортсмены из других государств.

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