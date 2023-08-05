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Новые автобусные маршруты заработали в Обнинске с 5 августа

Дмитрий Ивьев. Фото: администрация Обнинска.
Опубликовано: 05.08.2023 08:36 0 149
Новые автобусные маршруты заработали в Обнинске с 5 августа

В субботу, 5 августа, в Обнинске существенно изменились маршруты общественного транспорта. Заработали новые автобусы №1, №2 и №3, а маршруты №2КГ, 2АБЗ, 3КГ, 3АБЗ, 17, 18 и 19 прекратили работу, сообщили в администрации города.

5, 6 и 7 августа проезд на новых маршрутах будет бесплатным.

С 1 августа, напомним, также действует бесплатная пересадка на муниципальных автобусах при безналичной оплате.

С 10 августа также начнет работу новый маршрут №7: Промплощадка - ул. Борисоглебская - Промплощадка (через ул. Курчатова, Королёва, Звёздная, Гагарина).

Планируется, что изменения продолжатся с 1 сентября:

  • поедет новый маршрут №6 – полностью повторяющий старый маршрут № 21. Схема движения останется без изменений, изменится только номер маршрута.
  • новый маршрут № 8 будет дополнен остановками в Заовражье (Автостанция - ул. Московская - Киевское шоссе - ул. Северная - ул. Курчатова - ул. Энгельса - пр. Маркса - ул. Гагарина - ул. Табулевича - пр. Ленина - ул. Славского - бульвар Антоненко - ул. Гагарина - пр. Маркса - ул. Энгельса - ул. Северная - Киевское шоссе).
  • поедет новый маршрут № 9А – полностью повторяющий старый маршрут № 15. Схема движения останется без изменений, изменится только номер маршрута.
  • поедет новый маршрут № 9Б - полностью повторяющий старый маршрут № 14. Схема движения останется без изменений, изменится только номер маршрута.

А в октябре планируется запуск новых маршрутов № 4А и 4Б: привычных «круговых» маршрутов с заездом на 51, 52 мкр. и ЖК «Олимп».

Новый маршрут № 4А поедет от Привокзальной площади по проспекту Ленина до ЖК «Олимп», затем по улице Белкинская, Гагарина, проспекту Маркса, улице Калужская, Энгельса, Курчатова вернется на Привокзальную площадь.

Новый маршрут № 4Б будет следовать от Привокзальной площади по улице Курчатова, Северная, проспекту Маркса, улице Гагарина, Белкинская, далее поворачивать на проспект Ленина и через ЖК «Олимп» возвращаться на Привокзальную площадь.

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Дмитрий Ивьев. Фото: администрация Обнинска.
Опубликовано: 05.08.2023 08:36 0 149
Тэги: транспорт
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