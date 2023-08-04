Массовые проверки мигрантов прошли на севере Калужской области

В четверг, 3 августа, полиция провела массовые проверки мигрантов в Обнинске и Жуковском районе. О результатах региональное УМВД сообщило утром в пятницу.

В отделения доставили 45 иностранцев, выявлены 40 нарушений миграционного законодательства. В большинстве случаев у задержанных не было документов для проживания в России.

Составлены административные протоколы. В полиции пообещали продолжить такие рейды.

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