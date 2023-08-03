В Жуковском районе починили спортплощадку после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Калужской области установила, что спортивная площадка на улице Гурьянова вблизи Ледового дворца в городе Жуков Калужской области находится в ненадлежащем состоянии. Покрытие кровли трибуны и беговые дорожки были деформированы, сообщили в четверг, 3 августа, в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с нарушениями прокуратура вынесла представление региональному минспорта. В результате покрытие трибуны было заменено.

В данный момент выясняются причины деформации беговых дорожек. По результатам экспертизы их покрытие будет восстановлено.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.