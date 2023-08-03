В Обнинске трое мужчин до смерти избили незнакомца и выложили видео в интернет

В Обнинске направлено в суд уголовное дело об убийстве 47-летнего мужчины, которое произошло в сентябре прошлого года у дома №11 на улице Энгельса. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. Им 18, 22 и 28 лет.

Следствие считает, что они до смерти избили незнакомца на улице, снимали все на видео, а потом выложили в «ВКонтакте». В качестве оружия для избиения, в частности, использовались металлическая дубинка и рукоятка пистолета.

Предполагаемым виновникам грозит пожизненное заключение.

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