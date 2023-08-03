Обнинский «Квант» выиграл со счетом 7:0 в первом раунде Кубка России
Вечером в среду, 2 августа, футбольный клуб «Квант» успешно стартовал в новом розыгрыше Кубка России.
В Коломне команда из Обнинска со счетом 7:0 обыграла местный одноименный клуб. Обнинцы забили три гола в первом тайме и еще четыре после перерыва. При этом команда из Калужской области уступила по владению мячом 53% на 47%
Два мяча забил Артемий Осицын, по одному разу отличились Марат Волков, Никита Баранов, Максим Скобелин и Азим Юлдашев. Ещё один гол футболисты «Коломны» забили в свои ворота.
В следующем раунде Кубка России «Квант» сыграет дома против «Калуги» 23 августа.
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