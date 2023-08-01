Обнинский «Квант» стремится выйти на «Калугу» в Кубке России
В среду, 2 августа, представители Калужской области стартуют в новом розыгрыше Кубка России по футболу.
В Коломне обнинцы сыграют с местным одноименным клубом. В случае победы в следующей стадии «Квант» дома будет принимать «Калугу».
Если победит «Коломна», то матч этой команды пройдет в Калуге 23 августа.
Победитель противостояния ФК «Калуга» - «Коломна»/ «Квант» встретится с победителем игры «Динамо» (Брянск) – «Спартак» (Тамбов)/»Атом» (Нововоронеж).
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