В Обнинске запланировали ремонт еще нескольких улиц

В августе в Обнинске пройдут торги по поиску подрядчиков для ремонта еще нескольких дорог. Об этом во вторник сообщили в городской администрации.

Ко во второй половине сентября должен быть проведен ремонт следующих участков:

проезд между 51 и 51а микрорайонами (участок пр. Ленина 162 до Гагарина 23, вдоль детского сада Сказка;

дублер пр. Маркса;

дублер пр. Маркса от пр. Маркса 114 до ул. Калужская;

дублер ул. Гагарина;

проезд от пр. Ленина до ул. Усачева (вдоль Дома Ученых).



Также ремонт ждет тротуар на пр. Маркса от ул. Гагарина до банка. Срок выполнения – середина октября.

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