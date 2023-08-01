В Обнинске запланировали ремонт еще нескольких улиц
В августе в Обнинске пройдут торги по поиску подрядчиков для ремонта еще нескольких дорог. Об этом во вторник сообщили в городской администрации.
Ко во второй половине сентября должен быть проведен ремонт следующих участков:
- проезд между 51 и 51а микрорайонами (участок пр. Ленина 162 до Гагарина 23, вдоль детского сада Сказка;
- дублер пр. Маркса;
- дублер пр. Маркса от пр. Маркса 114 до ул. Калужская;
- дублер ул. Гагарина;
- проезд от пр. Ленина до ул. Усачева (вдоль Дома Ученых).
Также ремонт ждет тротуар на пр. Маркса от ул. Гагарина до банка. Срок выполнения – середина октября.
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