В Обнинске четверо мужчин напали на проституток

В Обнинске полиция завершила расследование уголовного дела о разбое. Во вторник, 1 августа, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В ноябре прошлого года четверо мужчин договорились напасть на проституток. Для этого один из них сделал заказ, и они приехали по нужному адресу. Когда женщина открыла дверь, разбойники напали на нее и еще троих ее коллег. В ход пошли электрошокер, дубинки и газовый баллончик.

Из квартиры бандиты вынесли 13 тысяч рублей, четыре мобильника и золотую цепочку.

Вскоре мужчин нашли. По уголовной статье каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы.

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