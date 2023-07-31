Пенсионерка из Обнинска хотела выгодно вложить деньги, но лишилась 10 миллионов рублей
В следственном отделе по Обнинску было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Преступники украли у местной жительницы 10 миллионов рублей, сообщили в понедельник, 31 июля, в пресс-службе УМВД.
По словам пострадавшей, она зарегистрировалась на сайте некой компании, в которой предлагали заработать путем инвестирования денег. После этого ей позвонил «представитель биржи» и пояснил, что будет курировать ее в дальнейших действиях.
Мошенник убедил старушку в возможности получения большой прибыли, а также оповестил, что все вложенные деньги и проценты вернутся в определенный срок. На протяжении двух месяцев женщина переводила деньги на мошеннический счет и передавала наличные курьерам.
Куратор перестал выходить на связь в тот момент, когда потерпевшей должен был поступить обещанный доход. Пенсионерка обратилась в полицию.
В данный момент идет поиск преступников.
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