Пенсионерка из Обнинска хотела выгодно вложить деньги, но лишилась 10 миллионов рублей

В следственном отделе по Обнинску было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Преступники украли у местной жительницы 10 миллионов рублей, сообщили в понедельник, 31 июля, в пресс-службе УМВД.

По словам пострадавшей, она зарегистрировалась на сайте некой компании, в которой предлагали заработать путем инвестирования денег. После этого ей позвонил «представитель биржи» и пояснил, что будет курировать ее в дальнейших действиях.

Мошенник убедил старушку в возможности получения большой прибыли, а также оповестил, что все вложенные деньги и проценты вернутся в определенный срок. На протяжении двух месяцев женщина переводила деньги на мошеннический счет и передавала наличные курьерам.

Куратор перестал выходить на связь в тот момент, когда потерпевшей должен был поступить обещанный доход. Пенсионерка обратилась в полицию.

В данный момент идет поиск преступников.

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