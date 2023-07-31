ФК «Квант» сыграл вничью с «Арсеналом-2» в домашнем матче

В субботу, 29 июля, обнинский «Квант» в первом домашнем матче сезона сыграл со счетом 0:0 с тульским «Арсеналом-2».

Главный тренер клуба Олег Морозов рассказал, что не очень доволен игрой.

- Хотели более агрессивную и атакующую игру показать, но соперник нам не дал, - отметил Морозов.

Также футбольный клуб наукограда поздравил моряков с Днем ВМФ. Спортсмены вышли на матч в тельняшках, а первый удар по мячу сделал начальник Обнинского учебного центра ФУНЦ ВМФ Сергей Пироженко.

Сейчас «Квант» занимает 6 место в турнирной таблице. В воскресенье, 6 августа, команда сыграет с ФК «Калуга» в выездном матче.

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