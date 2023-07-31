Обнинские волейболисты завоевали «серебро» в Анапе

Юные волейболисты из Обнинска завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях среди спортсменов до 15 лет в Анапе. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Родион Горелов и Егор Шеренков уступили лишь в финале паре из Удмуртии.

Турнир был посвящен 100-летию волейбола.

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