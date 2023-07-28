Обнинская пловчиха Мария Каменева выиграла два «золото» на Кубке России
В Казани в эти дни проходит финал Кубка России по плаванию. Калужскую область на соревнованиях представляют спортсмены спортшколы олимпийского резерва «Олимп» в Обнинске.
Мария Каменева уже успела завоевать две золотые медали. Она стала сильнейшей на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.
Всего на финал Кубка съехались 600 российских спортсменов. Также в турнире участвуют пловцы из Беларуси.
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