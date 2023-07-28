36-летний житель Обнинска убил собутыльника из-за ревности
36-летний мужчина из Обнинска предстанет пред судом за убийство, сообщили в СУ СК в пятницу, 28 июля.
По версии следствия, в апреле 2023 года в квартире на улице Парковой преступник вместе с женой и приятелем пили алкоголь. Из-за приступа ревности, между обвиняемым и его знакомым возник конфликт, который перешел в драку. Мужчина избил гостя руками и ногами. От полученных травм он скончался.
На данный момент удалось собрать достаточно доказательств, чтобы утвердить вину подозреваемого и направить дело в суд.
Расследование продолжается.
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