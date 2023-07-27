В Обнинске открыли мемориальную доску в память о Петре Напреенко

В четверг, 27 июля, на стене дома №6 на улице Гагарина открыли мемориальную доску в честь почетного гражданина Обнинска Петра Напреенко. Об этом сообщили в городском собрании.

Напреенко с 1983 по 1990 год являлся председателем обнинского горисполкома, депутатом Обнинского городского Совета народных депутатов и депутатом Калужского областного Совета народных депутатов.

С 1990 по 2000 год он возглавлял Государственную налоговую инспекцию в Обнинске.

При Напреенко в Обнинске построили хлебозавод, молокозавод, Дом быта, прошла реконструкция АТС-2, объектов бытового обслуживания и здравоохранения.

В 2006 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Обнинска».

В доме на Гагарина Напреенко жил с 2001 по 2018 год.

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