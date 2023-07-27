В Обнинске спасли сбитую собаку

В среду, 26 июля, утром в СМИ появились сообщения о том, что на 101 километре Киевской трассы в Обнинске сбили собаку. Водитель скрылся с места происшествия. Проезжавшие рядом автомобилисты унесли собаку с дороги.

Благодаря неравнодушным людям собаку удалось доставить в местную клинику через несколько часов. Пострадавшую назвали Джулей.

Ветеринары сообщили о том, что состояние собаки тяжелое, у Джули сломаны задние лапы в суставах, вывих тазобедренного сустава и ушиб селезенки.

Сейчас собака находится в стационаре. Ей около одного года.

Как отметили сотрудники зоозащитного центра «Новый Ковчег», Джуля оказалась чудесной и очень доброй собакой. Несмотря на сильную боль она ни разу не проявила агрессии, доверилась людям и только тихонько стонала.

Есть вероятность, что собаке понадобится несколько операций. Пока что план лечения неизвестен, после его огласки на сайте « Нового Ковчега» откроют сбор на лечение Джули.

Сотрудники центра напомнили водителям о том, как важно быть осторожным и внимательным за рулем, ведь это не первая и не последняя собака, попавшая под колеса. Если ситуация уже произошла, не бросайте животное умирать на дороге.

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