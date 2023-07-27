В Обнинске «Рено» столкнулся с «Ленд Ровером»
Около 15:10 в среду, 26 июля, на улице Курчатова в Обнинске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 54-летняя женщина за рулем «Рено Каптур» выезжала со вторстепенной улицы Королева и не пропустила «Ленд Ровер», двигавшийся по главной.
Различные травмы получила 38-летняя женщина, управлявшая «Ленд Ровером».
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