В Обнинске управляющая компания вернула жителям деньги после вмешательства прокуратуры

В Обнинске жители многоквартирного дома на улице Гагарина пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию. Об этом случае областная прокуратура сообщила в среду, 26 июля.

- Управляющая компания в одностороннем порядке увеличила установленный решением общего собрания собственников тариф за содержание жилого помещения, применив тариф, утвержденный постановлением администрации города, - пояснили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры тариф снизили. Жильцам дома УК вернула 28 тысяч рублей.

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