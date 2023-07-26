В Обнинске управляющая компания вернула жителям деньги после вмешательства прокуратуры
В Обнинске жители многоквартирного дома на улице Гагарина пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию. Об этом случае областная прокуратура сообщила в среду, 26 июля.
- Управляющая компания в одностороннем порядке увеличила установленный решением общего собрания собственников тариф за содержание жилого помещения, применив тариф, утвержденный постановлением администрации города, - пояснили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры тариф снизили. Жильцам дома УК вернула 28 тысяч рублей.
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