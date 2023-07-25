Стала известна причина массовой гибели рыбы в Калужской области

Ранее мы сообщали об экологической катастрофе в Жуковском пруду в Калужской области. В водоеме погибло около 8 тысяч рыб.

Во вторник, 25 июля, в минприроды рассказали о результатах проверки воды. Было установлено, что в пруду превышена концентрация загрязняющих веществ по ряду показателей. В лабораторию был направлен запрос заключения, чтобы понять, чем именно отравили рыбу.

Размер ущерба водным биоресурсам оценили в восемь миллионов рублей, что является уголовной ответственностью.

- По факту гибели рыбы Росрыболовство передало все материалы в прокуратуру для принятия дальнейших действий, - отметили в министерстве.

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