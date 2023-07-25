Власти Обнинска потребовали снести детскую площадку
Администрация Обнинска потребовала до 4 августа демонтировать детскую площадку, которую местные жители построили на пересечении улиц Бутурлиных и Кленовой. Соответствующее объявление опубликовано чиновниками 25 июля.
- Детская площадка расположена на подземных инженерных коммуникациях, что является небезопасным для жизни и здоровья, - пояснили чиновники.
Если собственник не уберет площадку, ее демонтируют силами городской администрации.
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