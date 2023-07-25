В Калужской области зафиксировано 26 умышленных повреждений железных дорог

В Калужской области 26 раз пытались умышленно повредить инфраструктуру железных дорог. Такую информацию вечером 24 июля со ссылкой на региональный Минтранс опубликовала администрация Обнинска.

Речь идет о подрывах железнодорожных путей, повреждении устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики.

По информации чиновников, эти действия были направлены «на дестабилизацию и дезорганизацию железнодорожных перевозок».

Калужанам напомнили об ответственности по уголовной статье за совершение диверсий на объектах транспортного комплекса.

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