Обнинцы выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу

На выходных в Северодвинске прошел десятый этап чемпионата России по пляжному волейболу. Мужские соревнования выиграли Игорь Величко и Максим Сиволап из Обнинска.

В финале обнинцы победили пару из Санкт-Петербурга.

- В первом сете мы сами много ошибались, - приводит 24 июля слова тренера ВК «Обнинск» Дмитрия Барсука министерство спорта Калужской области. - Но во второй партии выиграли и довели встречу до золотых медалей. У нас пошёл небольшой спад. Очень много турниров играем. После Санкт-Петербурга пропустим следующий турнир. И ещё я доволен молодой парой Дмитрием Цветков и Кириллом Ельниковым. Они играли с большим желанием.

Следующий этап чемпионата страны начнется в Санкт-Петербурге 26 июля.

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