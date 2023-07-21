Обнинск похвалили за развитие ядерных технологий

В пятницу, 21 июля, в Обнинск приехали участники Международного форума по ядерной медицине стран БРИКС.

- «Впечатляющие результаты» - такую оценку развитию ядерных технологий в Обнинске дали участники Международного форума по ядерной медицине стран БРИКС, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Наши гости высоко оценили достижения МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Здесь проводят операции, которые не делают больше нигде в мире. В Центре есть даже своя «ядерная аптека», которая по заявке врача синтезирует лекарство под конкретного больного.

Также глава региона напомнил, что в 2025 году «Росатом» построит в Обнинске крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов.

- Массовый выпуск сделает их дешевле и доступнее, - подчеркнул Шапша. - Они будут поставляться в клиники России и других стран, включая государства БРИКС.

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