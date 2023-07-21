Две калужанки стали заслуженными мастерами спорта России
Две жительницы Калужской области удостоены почетного звания «Заслуженный мастер спорта России». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в региональном Минспорта со ссылкой на приказ федерального министерства.
Награду получила воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» из Жуковского района Ирина Мартынова. Она мастер спорта международного класса, чемпионка и рекордсменка мира в гиревом спорте.
Также наградили мастера спорта международного класса, обнинскую чемпионку России по радиоспорту, председателя областной федерации Ирину Черную.
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