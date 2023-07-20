В Обнинске пройдет джазовый фестиваль
В воскресенье, 30 июля, в парке усадьбы Белкино в Обнинске состоится традиционный джазовый фестиваль «Диксидэй – 2023». Начало – в 17:00, сообщили в администрации города.
Там выступят народный коллектив джаз-оркестр «Обнинский диксиленд» МАУ «ДК ФЭИ» и ансамбль «О`5 Band» МБУ «ГДК».
Фестивале «Диксидэй – 2023» завершит праздничную программу мероприятий, посвященных 67-й годовщине образования Обнинска.
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