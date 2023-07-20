В Обнинске водитель самоката сбил ребенка и скрылся
Вечером в среду, 19 июля, в Обнинске на проспекте Маркса в ДТП пострадал семилетний мальчик. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, около 18:45 у дома №46 некий человек на электросамокате сбил ребенка, шедшего с дедушкой, и скрылся.
Мальчика родные самостоятельно отвезли в больницу. Виновника сейчас ищут.
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