В Обнинске новую школу украсили цитатами великих калужан

В сентябре в Обнинске в микрорайоне Заовражье откроется новая школа на 1144 места. Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев 20 июля опубликовал фото из здания, где завершается подготовка к приему учеников.

- Вы можете просто стоять в коридоре, но при этом территория школы уже погружает вас в изучение истории, литературы, химии и других наук, - отметил министр. - Именно к таком оформлению школ сейчас стремится вся система образования России.

В частности, на стенах в школе разместили портреты Циолковского и Жукова с их цитатами.

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