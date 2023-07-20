В Обнинске новую школу украсили цитатами великих калужан
В сентябре в Обнинске в микрорайоне Заовражье откроется новая школа на 1144 места. Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев 20 июля опубликовал фото из здания, где завершается подготовка к приему учеников.
- Вы можете просто стоять в коридоре, но при этом территория школы уже погружает вас в изучение истории, литературы, химии и других наук, - отметил министр. - Именно к таком оформлению школ сейчас стремится вся система образования России.
В частности, на стенах в школе разместили портреты Циолковского и Жукова с их цитатами.
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