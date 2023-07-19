Новый провал грунта произошел в Обнинске
В Обнинске на хозфекальном коллекторе в районе дома №34/1 по улице Красных Зорь опять произошел провал. Об этом вечером 19 июля сообщили в администрации Обнинска.
Причиной назван высокий износ сетей.
Утром в среду на месте провала ведутся ремонтные работы.
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