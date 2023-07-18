В Обнинске заработают три новых маршрута общественного транспорта
На следующей неделе в Обнинске заработают три новых маршрута общественного транспорта. Во вторник, 18 июля, администрация города сообщила, как именно будут ходить автобусы.
С 29 июля начнет работать новый маршрут № 1: Промплощадка ФЭИ – Старый город – пр. Ленина (до пересечения с ул. Славского) – «Экодолье», и в обратном направлении по тому же пути.
С 30 июля начнут работать новые маршруты № 2 и № 3.
Маршрут № 2: АБЗ – Старый город – пр. Ленина (до пересечения с пр. Маркса) – пр. Маркса – ул. Университетская – ИАТЭ, и в обратном направлении по тому же пути.
Маршрут № 3: Кончаловские горы – Старый город –Привокзальная площадь – ул. Курчатова – ул. Энгельса – ул. Борисоглебская – Экодолье, и в обратном направлении по тому же пути.
Средний интервал движения в пиковое время – 10 минут, вне часов пик – 20 минут.
Маршрут №1.
Маршрут №2.
Маршрут №3.
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