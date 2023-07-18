Юный кулинар из Обнинска приготовил 3D-торт

14-летний Максим Любимов из Обнинска стал еще одним представителем Калужской области на шоу «Кондитер. Дети», которое выходит в эфире телеканала «Пятница!».

Школьник приготовил 3D-торт «Груша» с шоколадным бисквитом и грушевым муссом собственного приготовления.

Выпуск с Максимом Любимовым выйдет в эфир 18 июля в 19:00.

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