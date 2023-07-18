Новую школу готовят к открытию в Обнинске

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова в понедельник, 17 июля, сообщила о реализации нацпроектов на территории наукограда.

Один из самых важных объектов – новое здание школы №18. Оно примет детей в сентябре.

Также строится дорога Обнинск – Кабицыно – Лапшинка, начались работы на улице Левитана.

На площади у Дома ученых ведется благоустройство. Там мостят дорожки и устанавливают освещение.

После завершения ремонта проспекта Ленина дорожники возьмутся за улицы Комарова, Звездную и въезде в муниципальную промзону.

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