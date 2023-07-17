На севере Калужской области задержали нелегальных мигрантов

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Полиция провела проверки иностранцев в Обнинске, Боровском и Жуковском районах. О результатах стало известно в понедельник, 17 июля.

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