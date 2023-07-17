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Врача из Обнинска обвинили в смерти 18-летнего парня после опасного сальто

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 17.07.2023 12:09 0 1269
Врача из Обнинска обвинили в смерти 18-летнего парня после опасного сальто

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела о смерти 18-летнего парня из Обнинска в январе прошлого года. Обвиняемым проходит 52-летний врач-хирург из КБ №8, сообщили в понедельник, 17 июля, в прокуратуре Калужской области.

Как считает следствие, именно неоказание помощи врачом привело к смерти молодого пациента.

Все началось с того, что молодой человек делал сальто на улице и ударился при приземлении животом о металлические перила. Этот момент заснял на видео его друг.

Юношу отвезли в приемное отделение КБ №8. 

- Осмотрев пациента, врач-хирург поставил диагноз: «ушиб передней брюшной стенки. Сопутствующее заболевание: перелом ребер под вопросом» и исключил повреждение внутренних органов, мужчина госпитализирован не был, - рассказали в прокуратуре. - Потерпевший был направлен для дальнейшего осмотра к врачу-травматологу, который исключил костную патологию и, учитывая выводы врача-хирурга об отсутствии повреждения внутренних органов, выдал справку с рекомендациями по дальнейшему лечению лекарственными препаратами, консультации и наблюдения врача-хирурга. Мужчина был отпущен домой, отказ от госпитализации от него не поступал. На следующий день состояние здоровья больного, уверенного после обследования врачом-хирургом, что у него отсутствуют повреждения органов брюшной полости, ухудшилось, спустя несколько часов он скончался.

Трагическое сальто.

На самом деле у погибшего были разорваны кишечник и желудок.

Медику грозит до четырех лет лишения свободы. 

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Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 17.07.2023 12:09 0 1269
Тэги: происшествие видео
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