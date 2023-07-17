Обнинские волейболисты стали вторыми на Кубке России
В Кемерово прошел Кубок России по пляжному волейболу. На этом турнире «серебро» завоевали спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Игорь Величко и Максим Сиволап.
В финале обнинцы уступили Илье Лешукову и еще одному представителю Калужской области Олегу Стояновскому, рассказали в администрации наукограда.
Тренер волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Барсук отметил, что его спортсменам пока не хватает стабильности.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!