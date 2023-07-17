Обнинские волейболисты стали вторыми на Кубке России

В Кемерово прошел Кубок России по пляжному волейболу. На этом турнире «серебро» завоевали спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Игорь Величко и Максим Сиволап.

В финале обнинцы уступили Илье Лешукову и еще одному представителю Калужской области Олегу Стояновскому, рассказали в администрации наукограда.

Тренер волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Барсук отметил, что его спортсменам пока не хватает стабильности.

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