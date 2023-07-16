В Обнинске прошло торжественное заседание в честь пятидесятилетия запуска реактора БН-350

В субботу, 15 июля, В Обнинске прошло торжественное заседание научно-технического совета ГНЦ РФ - ФЭИ, посвященное 50-летию запуска энергетического реактора на быстрых нейтронах в городе Шевченко. Об этом рассказала глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова.

В 1959 году Александр Лейпунский был назначен научным руководителем ФЭИ, тогда же приступили к разработке реактора БН-350.

Первоначально он предназначался для наработки плутония и производства электроэнергии, позже добавили задачу по получению пресной воды.

- Отечественная атомная отрасль по размаху строительства промышленных предприятий, проведению научных исследований не имеет аналогов, - сказала глава администрации. - Наши ученые-ядерщики создали научную школу, которая и сегодня занимает лидирующие позиции в мире.

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