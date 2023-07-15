Мужские и женские пары волейбольного клуба "Обнинск" вышли в плей-офф

Волейболисты клуба "Обнинск" вышли в плей-офф Кубка России по пляжному волейболу. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в министерстве спорта Калужской области.



Соревнования проходят в Кемерово.



Среди мужских пар Игорь Величко и Максим Сиволап обошли команды Новокуйбышевска, Ленинградской области и Нового Уренгоя.

Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов обыграли пары из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Оренбурга.



Среди женщин Полина Тышкевич и Екатерина Шевцова, а также Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева вышли в плей-офф с третьего места.

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