Мужские и женские пары волейбольного клуба "Обнинск" вышли в плей-офф
Волейболисты клуба "Обнинск" вышли в плей-офф Кубка России по пляжному волейболу. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в министерстве спорта Калужской области.
Соревнования проходят в Кемерово.
Среди мужских пар Игорь Величко и Максим Сиволап обошли команды Новокуйбышевска, Ленинградской области и Нового Уренгоя.
Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов обыграли пары из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Оренбурга.
Среди женщин Полина Тышкевич и Екатерина Шевцова, а также Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева вышли в плей-офф с третьего места.
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