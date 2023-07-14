В Обнинске художники рисуют Морозовскую дачу

В пятницу, 14 июля, администрация города Обнинска рассказала о фестивале художников, который в эти дни проходит в наукограде. Как мы писали ранее, сюда приехали живописцы из разны городов, районов и даже стран. Все они хотят запечатлеть на картинах уникальную усадьбу – Морозовскую дачу.

— Несколько раз попробовал рисовать сады и траву, никак не получалось это сделать ни мастихином, ни кисточкой, – рассказывает участник пленэр-феста на Морозовской даче. – Пришла идея сделать несколько работ вилкой – получилось, всем понравилось!

На фестивале не только рисуют художники, но и проводятся интересные лектории, мастер-классы и экскурсии.

Пленэр-фест продлится до 23 июля. В этот день в 13:00 подведут итоги, а в 14:00 - закрытие фестиваля.

— Приглашаем все желающих! – говорится в сообщении администрации.

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