Боец СВО из Обнинска примет участие в турнире MMA в Грозном

В пятницу, 14 июля, в Грозном Чеченской республики пройдет международный турнир по смешанным единоборствам ACA Young Eagles.

Один из заявленных участников – Владимир Морозов из Обнинска. Он выйдет против Ирисхана Тахаева из города Курчалой Чеченской республики.

Организаторами заявлен 31 поединок. Участвовать в боях будут спортсмены из Ирана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Поединок обнинца Морозова и 19-летнего Тахаева пройдет в три раунда по три минуты каждый. Трансляция на канале МАТЧ ТВ начнется в 21:30.

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