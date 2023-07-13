В зоне СВО погиб герой Андрей Ломакин из Обнинска

В четверг, 13 июля, в администрации Обнинска сообщили о том, что старший сержант Андрей Игоревич Ломакин погиб при исполнении воинского долга в ходе Специальной военной операции.

Андрей Ломакин родился в Обнинске 23 декабря 1981 года. В 2000 году он окончил Профессиональный лицей №19 города Обнинска по специальности мастер-отделочник.

С мая 2000 года по апрель 2002 года он проходил срочную службу во внутренних войсках на должность стрелка, командира стрелкового отделения внутренних войск.

Также Андрей Ломакин участвовал контртеррористической операции на Северном Кавказе. По окончанию службы работал водителем в Малоярославце.

25 октября 2022 года был призван на СВО по мобилизации.

Андрей Ломакин был заместителем командира взвода в 237 танковом полку 3 мотострелковой дивизии 20 Общевойсковой армии Западного военного округа.

Погиб 4 июля при выполнении воинского долга. Андрей Игоревич Ломакин был награжден ведомственной медалью Вооруженных Сил Российской Федерации «За боевые отличия» и «Орденом мужества» посмертно.

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