В Калужской области произошло ДТП с «Чери Тигго» и «Хондой»

В четверг, 13 июля, в Боровском районе на 397 километре трассы А-108 произошла авария, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 8 утра столкнулись «Черри Тиго» и «Хонда». По предварительной информации, есть пострадавшие. Тяжесть их травм уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

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