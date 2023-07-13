В Калужской области произошло ДТП с «Чери Тигго» и «Хондой»
В четверг, 13 июля, в Боровском районе на 397 километре трассы А-108 произошла авария, сообщили в пресс-службе МЧС.
Около 8 утра столкнулись «Черри Тиго» и «Хонда». По предварительной информации, есть пострадавшие. Тяжесть их травм уточняется.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.
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