В Обнинске пройдет летний мотокросс
В четверг, 13 июля, администрация города Обнинска сообщает о проведении летнего мотокросса 22 июля.
В Обнинске на спортивной трассе в районе плотины 22 июля состоится традиционный летний мотокросс, посвященный Дню города.
На соревнованиях уже заявлены более 150 участников, из них четыре мастера спорта России.
Построение и приветствие участников - в 11:45, заезды стартуют в 12:00.
— Приглашаем зрителей и болельщиков на зрелищный спортивный праздник! – добавляют в администрации наукограда.
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