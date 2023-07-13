26 000 жителей Калужской области очистили 182 километра вдоль рек и озер
В четверг, 13 июля, правительство Калужской области рассказало об акции «Вода России».
Так, с начала года 26 000 калужан приняли в ней участие. Жители региона привели в порядок 182 километра вдоль рек и водоемов нашего края.
Акция проходит до конца октября. В планах провести субботники на берегах рек Жиздра, Желонья, Потурайка, Путынка и на нескольких прудах.
Калужане, которые хотели бы принять участие в экосубботнике, могут обратиться в Минприроды региона.
Правительство отмечает, если активность жителей региона не изменится, то наша область войдет в пятерку лидеров экомарафона пятый год подряд.
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