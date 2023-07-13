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В Обнинске творческих людей приглашают к участию в арт-фестивале

Опубликовано: 13.07.2023 12:36 0 301
В Обнинске творческих людей приглашают к участию в арт-фестивале

В четверг, 13 июля, администрация города Обнинска сообщила о проведении в городе арт-фестиваля.

С 24 по 29 июля в наукограде состоится ежегодный международный арт-фестиваль «Город первых», приуроченный ко Дню города.

В этом году у фестиваля тема «Родина».

Семья, природа, дом, город, в котором ты живешь и его жители люди – это все единое целое, твоя Родина.

Участникам фестиваля предлагают проявить фантазию и воплотить тему в близкой технике исполнения.

Несколько дней участники будут выполнять работы по заявленной теме в различной технике: скульптура, стрит-арт/граффити (на арт-аллее на ул. Циолковского), живопись/графика, фотография/видео (в любой точке Обнинска).

Откроется фестиваль 24 июля в 12:00 в сквере у кинотеатра «Мир» на улице Шацкого.

29 июля на арт-аллее фестиваля (улице Циолковского, в районе отеля «Империал») подведут итоги и организуют выставку всех работ.

Подать заявку на участие в арт-фестивале «Город первых» можно:

- по эл.почте [email protected];

- на официальном сайте фестиваля;

- на стойке регистрации отеля «Империал» (Обнинск, Киевское шоссе, 11а)

- на открытии фестиваля 24 июля в сквере на ул. Шацкого с 12:00 до 14:00.

К участию приглашают всех творческих людей.

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Опубликовано: 13.07.2023 12:36 0 301
Тэги: общество арт-фестиваль художники
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