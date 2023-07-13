В Калужской области мужчина решил выбить долг и попал под следствие
В четверг, 13 июля, в УМВД по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».
В Боровском районе местный житель вместе с приятелями приехал к потерпевшему домой, чтобы потребовать вернуть долг в размере 9 тысяч рублей.
По версии следствия, в процессе разговора один из друзей подозреваемого избил хозяина квартиры, в результате чего у мужчины вылетел из кармана телефон, который преступник забрал в качестве погашения долга.
Вместе с телефоном мужчина вынес из дома должника музыкальную колонку. Нарушитель обещал вернуть вещи после возвращения денег.
В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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