В Калужской области мужчина решил выбить долг и попал под следствие

В четверг, 13 июля, в УМВД по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

В Боровском районе местный житель вместе с приятелями приехал к потерпевшему домой, чтобы потребовать вернуть долг в размере 9 тысяч рублей.

По версии следствия, в процессе разговора один из друзей подозреваемого избил хозяина квартиры, в результате чего у мужчины вылетел из кармана телефон, который преступник забрал в качестве погашения долга.

Вместе с телефоном мужчина вынес из дома должника музыкальную колонку. Нарушитель обещал вернуть вещи после возвращения денег.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.